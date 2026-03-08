De Rossi ferma la corsa Champions della Roma: a Marassi vince il Genoa

Il Genoa di De Rossi batte la Roma al Ferraris nel match valido per la 28° giornata di Serie A. 2-1 il risultato finale per i rossoblù che arrivano a 30 punti in classifica, portandosi a +6 sulla zona retrocessione.
Il match si sblocca al 52' grazie al calcio di rigore segnato da Messias per fallo di Pellegrini su Ellertsson. Il vantaggio del Genoa dura pochissimo perché al 55' pareggia Ndicka sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
All'80' arriva però il gol vittoria del Genoa con Vitinha su assist di Masini che regala i tre punti al Grifone. Stop pesante per la Roma che resta ferma a 51 punti al quarto posto in compagnia del Como, avversaria dei giallorossi nella prossima giornata.
