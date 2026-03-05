FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Maignan: “Derby? Nessuna paura, è tutta questione di adrenalina. Il mister…”

serie a

Maignan: “Derby? Nessuna paura, è tutta questione di adrenalina. Il mister…”

Maignan: “Derby? Nessuna paura, è tutta questione di adrenalina. Il mister…” - immagine 1
"Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua", commenta Mike Maignan in vista del derby
Matteo Pifferi Redattore 

"Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l'allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai. E' tutta una questione di adrenalina".

Maignan: “Derby? Nessuna paura, è tutta questione di adrenalina. Il mister…”- immagine 2

Mike Maignan in un video emozionale pubblicato dai social del Milan racconta sensazione e carica che un derby a San Siro regala.

LEGGI ANCHE

Maignan: “Derby? Nessuna paura, è tutta questione di adrenalina. Il mister…”- immagine 3
Getty Images

"Già il mister ci carica e già sei tu carico, arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano. Non hai paura, ma c'è l'adrenalina di prendere a palla e andare", racconta nell'intervista.

Leggi anche
UFFICIALE – Derby affidato a Doveri, al VAR c’è Abisso: ecco la designazione completa
Sei squalificati, sanzioni per Calhanoglu e Mkhitaryan: le decisioni del Giudice Sportivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA