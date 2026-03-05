Maignan: “Derby? Nessuna paura, è tutta questione di adrenalina. Il mister…”

"Già il mister ci carica e già sei tu carico, arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano. Non hai paura, ma c'è l'adrenalina di prendere a palla e andare", racconta nell'intervista.
serie a
"Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l'allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai. E' tutta una questione di adrenalina".
Mike Maignan in un video emozionale pubblicato dai social del Milan racconta sensazione e carica che un derby a San Siro regala.
