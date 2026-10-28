I rossoneri perdono a San Siro per mano di un Bologna che con Palladino ha ritrovato entusiasmo e soprattutto risultati
VIDEO FCIN1908 / Bartesaghi: "Inter favorita per lo scudetto? Pensiamo a noi, abbiamo fiducia"
Brutta caduta del Milan a tre giorni dal derby. I rossoneri perdono a San Siro per mano di un Bologna che con Palladino ha ritrovato entusiasmo e soprattutto risultati.
I rossoblù vanno in vantaggio con Mbangula, Cisse la ribalta con una doppietta ma un'autogol di Bartesaghi e altri due centri di Mbangula affossano i rossoneri, che mai avevano perso finora in campionato. Mentre finisce 0-0 la sfida tra le pericolanti Parma e Udinese.
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