Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico sulle partite del week-end dopo la vittoria a Cagliari del Napoli per uno a zero. Milan-Torino sarà "1" per entrambi i giornalisti, quindi vittoria per i rossoneri.
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fcinter1908 ultimora Il pronostico di Zazzaroni e Caressa: “Col Toro vince il Milan e a Firenze l’Inter…”
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Il pronostico di Zazzaroni e Caressa: “Col Toro vince il Milan e a Firenze l’Inter…”
I due giornalisti hanno detto la loro sul possibile risultato delle partite del fine settimana con il loro solito pronostico
"Anche il Toro non ha più molto da chiedere a questo campionato", ha aggiunto Caressa. D'accordo entrambi sul risultato di Juve-Sassuolo: 1 per entrambi.
Fiorentina-Inter—
Per quanto riguarda Fiorentina-Inter i due giornalisti hanno fatto due pronostici diversi. Per il direttore del Corriere dello Sport a Firenze potrebbe maturare un pari oppure una vittoria nerazzurra ("Dico x-2"). Doppio risultato anche per il giornalista di Skysport: "1-2". Per lui quindi vince o la Fiorentina o l'Inter.
(Fonte: Football Club, Radio Dee Jay)
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