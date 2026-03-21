I due giornalisti hanno detto la loro sul possibile risultato delle partite del fine settimana con il loro solito pronostico

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico sulle partite del week-end dopo la vittoria a Cagliari del Napoli per uno a zero. Milan-Torino sarà "1" per entrambi i giornalisti, quindi vittoria per i rossoneri.