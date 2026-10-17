Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky prima del calcio d'inizio del match con il Venezia, tornando anche su quanto accaduto in settimana tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne. Qui le sue considerazioni:

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“Sono intervenuto il giusto, come sempre. Sembrano chiacchiere da bar, ma fa parte del gioco. C'era la partita, l'agonismo, ma le cose si sistemano sempre. De Bruyne è un campione e, se sta bene, può giocare dove vuole. È chiaro che va supportato e aiutato. Abbiamo fatto un po' di fatica, ma lui ci ha fatto vincere delle partite. È a disposizione e, se ci sarà bisogno, ci darà una mano.

Oggi bisogna fare risultato per dare continuità. È importante continuare a scalare la classifica perché ci sono parecchi scontri diretti. Martedì è un'altra competizione, ma è inutile parlarne oggi. I nostri avversari hanno anche cambiato allenatore. Dobbiamo calarci nella partita perché il risultato è fondamentale.

Lucca? Lo vedo bene in settimana, è entrato quasi sempre bene. Poi ha fatto qualche scelta sbagliata che non gli è stata perdonata. Deve capire la responsabilità di una maglia indossata da Cavani, Higuain e Lukaku. Deve fare una prestazione importante, da Napoli. Non deve sentire la pressione. Sono sicuro che farà una buona partita, dipende esclusivamente da lui”.