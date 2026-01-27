E spiega ancora il comunicato: "Oltre a una forte identità estetica, il nuovo PUMA Orbita è realizzato secondo i più alti standard tecnologici. Fatto per garantire prestazioni d’eccellenza sul campo. Ogni dettaglio è studiato per assicurare precisione nei passaggi, traiettorie stabili e controllo ottimale, migliorando l’esperienza di gioco per i calciatori. E offrendo al pubblico uno spettacolo ancora più coinvolgente. Il design non è solo decorativo, ma parte integrante della performance".
Spiegazioni tecniche—
Il PUMA Orbita Serie A FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all’avanguardia. Consente alla sfera di mantenere una forma perfetta e di ridurre l’assorbimento d’acqua. L’aggiunta di una schiuma POE aumenta la sensibilità al tocco, offrendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. La superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l’aerodinamica e rende il pallone più resistente all’abrasione e all’usura, incrementandone la durata nel tempo. Completano la struttura una vescica in gomma e la valvola PAL (PUMA Air Lock), che assicurano un’eccellente ritenzione d’aria e un rimbalzo ottimale.
Il nuovo pallone da gioco PUMA Orbita Serie A Enilive 2026 è disponibile su PUMA.com e presso selezionati retailer.
© RIPRODUZIONE RISERVATA