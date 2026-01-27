FC Inter 1908
UFFICIALE / Serie A, ecco il nuovo pallone Orbita per l’ultima parte della stagione

UFFICIALE / Serie A, ecco il nuovo pallone Orbita per l’ultima parte della stagione - immagine 1
Eliminato il pallone arancione, la Puma e la Lega Calcio presentano il nuovo 'Orbita' che garantisce "precisione nei passaggi, traiettorie stabili e controllo ottimale"
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

La Serie A sostituisce il pallone arancione utilizzato nelle partite di campionato con un nuovo pallone, bianco. PUMA e Lega Calcio svelano oggi il nuovo PUMA Orbita Serie A Enilive 2026, il pallone ufficiale che accompagnerà l’ultima e decisiva parte della stagione di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e delle competizioni Primavera 1.

"Il design grafico del pallone trae ispirazione dalla serigrafia di Bruno Munari, artista che ha saputo coniugare teoria matematica e libertà espressiva, rompendo la rigidità delle forme tradizionali. Linee, colori e motivi richiamano un’estetica organica e apparentemente casuale, in perfetta sintonia con l’etica munariana di un’arte nata dalla formazione naturale. Il risultato è un pallone che diventa anche opera visiva, capace di raccontare una storia in cui arte e sport dialogano in modo autentico e contemporaneo", si legge nella nota pubblicata dalla Lega.

UFFICIALE / Serie A, ecco il nuovo pallone Orbita per l’ultima parte della stagione- immagine 2
Lega Calcio

E spiega ancora il comunicato: "Oltre a una forte identità estetica, il nuovo PUMA Orbita è realizzato secondo i più alti standard tecnologici. Fatto per garantire prestazioni d’eccellenza sul campo. Ogni dettaglio è studiato per assicurare precisione nei passaggi, traiettorie stabili e controllo ottimale, migliorando l’esperienza di gioco per i calciatori. E offrendo al pubblico uno spettacolo ancora più coinvolgente. Il design non è solo decorativo, ma parte integrante della performance". 

UFFICIALE / Serie A, ecco il nuovo pallone Orbita per l’ultima parte della stagione- immagine 3
Lega Calcio

Spiegazioni tecniche

—  

Il PUMA Orbita Serie A FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all’avanguardia. Consente alla sfera di mantenere una forma perfetta e di ridurre l’assorbimento d’acqua. L’aggiunta di una schiuma POE aumenta la sensibilità al tocco, offrendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. La superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l’aerodinamica e rende il pallone più resistente all’abrasione e all’usura, incrementandone la durata nel tempo. Completano la struttura una vescica in gomma e la valvola PAL (PUMA Air Lock), che assicurano un’eccellente ritenzione d’aria e un rimbalzo ottimale.

Il nuovo pallone da gioco PUMA Orbita Serie A Enilive 2026 è disponibile su PUMA.com e presso selezionati retailer.

