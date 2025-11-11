«I nostri impegni sono quelli di aumentare sempre di più il rendimento di arbitri e assistenti, di qualificare la squadra dei video match officials e di essere più coerenti possibili nelle decisioni». Così il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi, nel corso dell'incontro a Roma organizzato da Figc e Lega Serie A con arbitri e club, dopo aver illustrato lo staff che affianca il gruppo degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato alcuni dati statistici.