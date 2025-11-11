«I nostri impegni sono quelli di aumentare sempre di più il rendimento di arbitri e assistenti, di qualificare la squadra dei video match officials e di essere più coerenti possibili nelle decisioni». Così il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi, nel corso dell'incontro a Roma organizzato da Figc e Lega Serie A con arbitri e club, dopo aver illustrato lo staff che affianca il gruppo degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato alcuni dati statistici.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Rocchi: “Impegno è aumentare rendimento arbitri e VAR ed essere coerenti”
serie a
Rocchi: “Impegno è aumentare rendimento arbitri e VAR ed essere coerenti”
Le parole del designatore AIA nell'incontro con arbitri e club che si è tenuto ieri a Roma organizzato dalla FIGC
Tra i più significativi, oltre allo snellimento dell' organico per poter lavorare sulla qualità, quelli che evidenziano l'investimento sui giovani, che ha portato in cinque anni ad un abbassamento dell'età media degli internazionali da 41,7 a 38,3.
E' poi seguito un costruttivo confronto con i dirigenti in sala, che ha riguardato anche le modalità di utilizzo del VAR e le linee di intervento. Tutti i presenti hanno poi convenuto su alcuni punti, quali il contrasto alle simulazioni e ai comportamenti volti a perdere tempo a danno di quello effettivo, oltre all'evitare proteste e pressioni sull'arbitrio durante le fasi di revisione al monitor.
(Fonte: aia.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA