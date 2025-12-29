3-1 al Genoa dell’ex De Rossi: la Roma supera la Juve ed è quarta a -3 dall’Inter

La Roma vince 3-1 contro il Genoa dell'ex De Rossi e torna al quarto posto in classifica, scavalcando la Juventus.
La Roma vince 3-1 contro il Genoa dell'ex De Rossi e torna al quarto posto in classifica, scavalcando la Juventus
Match subito in discesa per i giallorossi che la sbloccano già al 14' con Soule, sfruttando un errore difensivo dei genoani. Al 19' arriva subito il raddoppio firmato Manu Kone e alla mezz'ora la Roma cala il tris con Ferguson.
Nel secondo tempo i ritmi calano e il risultato cambia solo nel finale con Ekhator che trova il gol della bandiera. Finisce 3-1, la Roma sale a 33 punti, a -3 dall'Inter e portandosi a +1 sulla Juve al momento quinta. Terza sconfitta di fila per il Genoa di De Rossi, quartultimo a 14 punti, a +2 sul Verona terzultimo.
