"Il Milan porta a casa un successo meritato, ha gestito bene la partita tatticamente", aggiunge poi Sabatini sul derby

Matteo Pifferi Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 17:46)

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter grazie al gol di Estupinan:

"Maignan è stato impensierito solo nel primo tempo con Mkhitaryan e con Dimarco che poi ha calciato alto nella ripresa, non ha fatto interventi da Superman come capitato quest'anno. Il Milan ha avuto più occasioni per incrementare il vantaggio con Leao che poteva concludere meglio. Il Milan porta a casa un successo meritato, ha gestito bene la partita tatticamente, si è vista una squadra più determinata, concentrata, applicata, lo stesso spirito non si è notato dell'Inter"

"Sommer ha commesso un solo errore in avvio, Bisseck è sembrato abbastanza assente nell'occasione del gol del Milan, Akanji ha giocato una partita attenta. Bastoni ha fatto una buonissima prestazione, è uscito per infortunio quando ha commesso un fallo durissimo sul ginocchio di Rabiot. Luis Henrique impalpabile e si è fatto sorprendere da Estupinan, Barella opaco, Zielinski se l'è cavata, ha fatto tanti tocchetti ma niente di incisivo, su Mkhitaryan pesa il gol sbagliato nel primo tempo e su Dimarco quello sbagliato nel secondo tempo.

Bonny quasi inesistente, Esposito ha lottato ma lo ha fatto contro Pavlovic che è stato il migliore in campo o quasi. Chivu ha fatto la partita che non voleva fare, cioè quella di un'Inter che deve rincorrere, con poche idee, senza determinazione che il Milan aveva, senza le linee di passaggio, Pio Esposito ha giocato comunque, Bonny insomma, Lautaro e probabilmente anche Thuram sarebbero stati altra cosa"