FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Sabatini sull’Inter: “Pio ha lottato, Bonny inesistente. Bene Bastoni, invece Barella…”

serie a

Sabatini sull’Inter: “Pio ha lottato, Bonny inesistente. Bene Bastoni, invece Barella…”

Sabatini sull’Inter: “Pio ha lottato, Bonny inesistente. Bene Bastoni, invece Barella…” - immagine 1
"Il Milan porta a casa un successo meritato, ha gestito bene la partita tatticamente", aggiunge poi Sabatini sul derby
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter grazie al gol di Estupinan:

"Maignan è stato impensierito solo nel primo tempo con Mkhitaryan e con Dimarco che poi ha calciato alto nella ripresa, non ha fatto interventi da Superman come capitato quest'anno. Il Milan ha avuto più occasioni per incrementare il vantaggio con Leao che poteva concludere meglio. Il Milan porta a casa un successo meritato, ha gestito bene la partita tatticamente, si è vista una squadra più determinata, concentrata, applicata, lo stesso spirito non si è notato dell'Inter"

Sabatini sull’Inter: “Pio ha lottato, Bonny inesistente. Bene Bastoni, invece Barella…”- immagine 2
Getty Images

"Sommer ha commesso un solo errore in avvio, Bisseck è sembrato abbastanza assente nell'occasione del gol del Milan, Akanji ha giocato una partita attenta. Bastoni ha fatto una buonissima prestazione, è uscito per infortunio quando ha commesso un fallo durissimo sul ginocchio di Rabiot. Luis Henrique impalpabile e si è fatto sorprendere da Estupinan, Barella opaco, Zielinski se l'è cavata, ha fatto tanti tocchetti ma niente di incisivo, su Mkhitaryan pesa il gol sbagliato nel primo tempo e su Dimarco quello sbagliato nel secondo tempo.

Sabatini sull’Inter: “Pio ha lottato, Bonny inesistente. Bene Bastoni, invece Barella…”- immagine 3
Getty Images

Bonny quasi inesistente, Esposito ha lottato ma lo ha fatto contro Pavlovic che è stato il migliore in campo o quasi. Chivu ha fatto la partita che non voleva fare, cioè quella di un'Inter che deve rincorrere, con poche idee, senza determinazione che il Milan aveva, senza le linee di passaggio, Pio Esposito ha giocato comunque, Bonny insomma, Lautaro e probabilmente anche Thuram sarebbero stati altra cosa"

Leggi anche
De Rossi ferma la corsa Champions della Roma: a Marassi vince il Genoa
Milan-Inter, formazioni UFFICIALI: Thuram in tribuna, la scelta di Chivu su Calhanoglu

© RIPRODUZIONE RISERVATA