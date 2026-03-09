Sta continuando a far discutere il mancato rigore concesso all'Inter nel finale del derby per il tocco di mano di Ricci in area di rigore del Milan. A molti questo episodio ha ricordato quello che invece è costato lo scudetto all'Inter, cioè il tocco di braccio di Bisseck con Castellanos in Inter-Lazio.

Sono curioso di sapere le valutazioni di chi più è esperto di me ma dico che l'ultimo episodio sì avrebbe potuto cambiare la partita ma, sostanzialmente, è giusta nella sua evoluzione e nella vittoria del Milan. L'Inter, a +7, tiene la leadership e può gestire anche se il calendario propone partite difficili nelle prossime giornate e non sarà per niente agevole"