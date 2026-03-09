Sta continuando a far discutere il mancato rigore concesso all'Inter nel finale del derby per il tocco di mano di Ricci in area di rigore del Milan. A molti questo episodio ha ricordato quello che invece è costato lo scudetto all'Inter, cioè il tocco di braccio di Bisseck con Castellanos in Inter-Lazio.
Ricci era rigore? Sabatini: “Non ho un’opinione, aspetto semplicemente che…”
Il commento di Sandro Sabatini sul tocco di mano di Ricci che Doveri e il VAR Abisso non hanno sanzionato
Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini, giornalista, commenta così l'episodio di Ricci, rinviando ogni giudizio definitivo:
"Inizio dalla fine, cioè dal rigore o no di Ricci. Io non ho un'opinione, aspetto semplicemente quello che ci diranno attraverso Open VAR. A memoria, però, dico che spesso è stato dato rigore, altre volte invece no.
Sono curioso di sapere le valutazioni di chi più è esperto di me ma dico che l'ultimo episodio sì avrebbe potuto cambiare la partita ma, sostanzialmente, è giusta nella sua evoluzione e nella vittoria del Milan. L'Inter, a +7, tiene la leadership e può gestire anche se il calendario propone partite difficili nelle prossime giornate e non sarà per niente agevole"
