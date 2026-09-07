I sardi vincono di misura e si portano a quota 6 punti

Fabio Alampi
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Il programma della terza giornata di Serie A è proseguito con la sfida tra Cagliari e Lecce. Successo di misura per i sardi, che vincono 1-0 grazie al gol segnato da Daniel Maldini.

Daniel Maldini

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