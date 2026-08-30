I biancocelesti vincono di misura contro i rossoblu di De Rossi: secondo gol in due partite per l'ex centrocampista dell'Inter

Fabio Alampi
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VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

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Seconda vittoria in due partite per la Lazio, che batte 1-0 il Genoa replicando il risultato di settimana scorsa contro il Bologna e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno in compagnia di Milan, Juventus e Inter. Ancora una volta decisivo Davide Frattesi, al secondo centro consecutivo dal suo ritorno nella Capitale.

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