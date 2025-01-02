Gli arbitri scelti da Gianluca Rocchi per il prossimo weekend di campionato con sole sette gare

Daniele Vitiello
Screenshot 2025-01-02 alle 11.49.26

Inzaghi con i titolarissimi, Gasp sceglie Brescianini: le probabili di Inter-Atalanta

La Serie A torna in campo questo weekend per il diciannovesimo turno che però si disputerà solo in parte. Tre gare, quelle che riguardano le squadre impegnate in Supercoppa, saranno infatti recuperate il 14 e 15 gennaio (Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna). Qui intanto le designazioni per le altre sette partite di questo weekend, tra cui spicca Roma-Lazio.

VENEZIA – EMPOLI      Sabato 04/01 h.15.00

SACCHI

ROSSI L. – RICCI

IV:      PERENZONI

VAR:     SERRA

AVAR:       MAZZOLENI

FIORENTINA – NAPOLI     Sabato 04/01 h.18.00

MANGANIELLO

GIALLATINI – COLAROSSI

IV:      RAPUANO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       MAGGIONI

H. VERONA – UDINESE     Sabato 04/01 h.20.45

Guida

DIONISI

IMPERIALE – CIPRESSA

IV:       TREMOLADA

VAR:      MASSA

AVAR:        CAMPLONE

MONZA – CAGLIARI      h.12.30

DI BELLO

PRETI – MOKHTAR

IV:     PICCININI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     MASSA

LECCE – GENOA     h.15.00

MARINELLI

BERTI – FONTEMURATO

IV:      COSSO

VAR:     MARIANI

AVAR:     DI VUOLO

TORINO – PARMA      h.18.00

FELICIANI

SCATRAGLI – BERCIGLI

IV:     BONACINA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI PAOLO

ROMA – LAZIO     h. 20.45

GUIDA

ALASSIO – ROSSI C.

IV:       PAIRETTO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PEZZUTO

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