Gli arbitri scelti da Gianluca Rocchi per il prossimo weekend di campionato con sole sette gare
Inzaghi con i titolarissimi, Gasp sceglie Brescianini: le probabili di Inter-Atalanta
La Serie A torna in campo questo weekend per il diciannovesimo turno che però si disputerà solo in parte. Tre gare, quelle che riguardano le squadre impegnate in Supercoppa, saranno infatti recuperate il 14 e 15 gennaio (Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna). Qui intanto le designazioni per le altre sette partite di questo weekend, tra cui spicca Roma-Lazio.
VENEZIA – EMPOLI Sabato 04/01 h.15.00
SACCHI
ROSSI L. – RICCI
IV: PERENZONI
VAR: SERRA
AVAR: MAZZOLENI
FIORENTINA – NAPOLI Sabato 04/01 h.18.00
MANGANIELLO
GIALLATINI – COLAROSSI
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MAGGIONI
H. VERONA – UDINESE Sabato 04/01 h.20.45
DIONISI
IMPERIALE – CIPRESSA
IV: TREMOLADA
VAR: MASSA
AVAR: CAMPLONE
MONZA – CAGLIARI h.12.30
DI BELLO
PRETI – MOKHTAR
IV: PICCININI
VAR: GHERSINI
AVAR: MASSA
LECCE – GENOA h.15.00
MARINELLI
BERTI – FONTEMURATO
IV: COSSO
VAR: MARIANI
AVAR: DI VUOLO
TORINO – PARMA h.18.00
FELICIANI
SCATRAGLI – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
ROMA – LAZIO h. 20.45
GUIDA
ALASSIO – ROSSI C.
IV: PAIRETTO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PEZZUTO
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