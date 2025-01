Contratto biennale per la collaborazione tra l'azienda e il massimo campionato come annunciato in una nota della Lega Calcio

Lega Serie A e BANCOMAT annunciano una partnership esclusiva per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. L’accordo, con cui BANCOMAT entra in campo nel ruolo di Official Partner, include il campionato di Serie A Enilive, la Coppa Italia Frecciarossa e la EA SPORTS FC Supercup. "A partire da oggi BANCOMAT sarà al centro di tutte le competizioni della Lega Serie A, con un’ampia visibilità durante le partite, canali digitali e iniziative dedicate ai tifosi, offrendo contenuti pensati per valorizzare ogni momento di condivisione", annuncia in una nota la Lega Calcio.

«Aggiungiamo con soddisfazione ai nostri partner un marchio prestigioso come Bancomat, che a partire da questo mese sarà Official Partner delle competizioni di Lega Serie A. Da quando abbiamo iniziato il percorso di rilancio della Serie A il numero dei nostri partner è più che raddoppiato, perché abbiamo saputo costruire nuove proprietà intellettuali creando ulteriori opportunità di coinvolgimento per i tifosi, per i Club e per i partner stessi attraverso progetti specifici per le loro identità. Affiancheremo Bancomat nel suo processo di riposizionamento non solo avviando iniziative per i tifosi attraverso le nostre piattaforme digitali, ma anche dedicando loro momenti decisivi delle nostre partite, come Bancomat fa ogni giorno con milioni di persone attraverso servizi affidabili e puntuali», ha detto a proposito l'Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo.