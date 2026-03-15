Il Genoa vince 2-0 contro il Verona e si avvicina sensibilmente all'obiettivo salvezza. La squadra di De Rossi vince la terza partita nelle ultime quattro e ora sale a 33 punti, a +9 sulla Cremonese terzultima.
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fcinter1908 serie a Prima Vitinha e poi Ostigard, il Genoa vince a Verona: per De Rossi salvezza vicina
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Prima Vitinha e poi Ostigard, il Genoa vince a Verona: per De Rossi salvezza vicina
Il Genoa vince 2-0 contro il Verona e si avvicina a grandi passi all'obiettivo salvezza: gol di Vitinha e Ostigard
Il match si sblocca al 61' quando Vitinha, entrato da pochissimo, lascia partire un destro da 35 metri che si insacca alle spalle del portiere gialloblù. A 4' dalla fine, poi, arriva il raddoppio del Genoa con Ostigard sugli sviluppi di una punizione di Martin.
Grande vittoria del Genoa, che aggancia il Torino a 33 punti mentre il Verona colleziona la sconfitta numero 17 e rimane penultimo a 18 punti, a -7 dalla Fiorentina quartultima e, ad oggi, salva.
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