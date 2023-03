Inter Women, Coppa Italia: sabato alle 14.30 la sfida con la Juventus

Un match importantissimo, una rivalità storica: l'Inter di coach Rita Guarino si prepara ad affrontare di nuovo la Juventus nella partita di ritorno delle semifinali della Coppa Italia. Le nerazzurre si presentano alla sfida dello Juventus Training Center di Vinovo, in programma sabato 11 marzo alle 14:30, dopo aver pareggiato per 1-1 nella gara d'andata.

Un risultato arrivato grazie a un meraviglioso gol di Beatrice Merlo dopo il vantaggio iniziale delle bianconere. Anche nella Coppa Italia femminile è stata abolita la regola del gol in trasferta: si parte dunque in perfetta parità. Il match di Vinovo sarà decisivo per la qualificazione alla finalissima della competizione. La vincente tra Inter e Juventus affronterà una tra Milan e Roma: le rossonere partono dal successo per 1-0 nella gara d'andata.