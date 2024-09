I nerazzurri di Fautario vincono e salgono a quota 7 punti dopo le prime 3 giornate: in gol Ferri, Serantoni e Bagnara

Successo convincente per l'Inter U15, che batte 3-0 il Cittadella e si porta momentaneamente in testa alla classifica del girone B a quota 7 punti dopo 3 giornate, al pari di Atalanta e Verona (in attesa di conoscere il risultato del Milan). I nerazzurri di Fautario si sono imposti grazie alle reti segnate nella ripresa da Ferri, Serantoni su rigore e Bagnara.