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Prosegue la caccia a un esterno destro per la formazione di Chivu. Queste le ultime sulle trattative dei nerazzurri riportate da Sky Sport:

Il nome che abbiamo fatto al momento è sempre quello di Spence, anche se la partita che ha giocato l'Inghilterra probabilmente farà crescere ulteriormente una valutazione che era già alta di suo. Sicuramente, se andrà su questo tipo di giocatore, l'Inter il budget che aveva messo a disposizione per Khalaili dovrà un po' alzarlo. Spence è valutato di più dal Tottenham.

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Poi c'è Read del Feyenoord, nella lista Vanderson del Monaco, insomma, al momento l'Inter sembra procedere senza fretta. Quelle parole di Marotta il giorno della presentazione di Chivu, senza farsi prendere dall'ansia, stanno trovando poi riscontro nei fatti, perché l'Inter oltre a un esterno di destra, cerca anche difensori centrali, uno o due, lì dipenderà molto da cosa accadrà con Pavard, che ha la possibilità di giocarsi in questi giorni anche di ritiro la permanenza, convincendo Chivu. Si è presentato nella maniera giusta, quindi sicuramente ha la possibilità di rimanere Pavard, a quel punto ne servirebbe uno di difensore, e poi in mezzo al campo l'Inter continua a pensare a Curtis Jones del Liverpool che , però nonostante il solo anno di contratto, continua a non scendere nelle richieste.