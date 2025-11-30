FC Inter 1908
Adani: “Milan-Lazio, morto il mestiere dell’arbitro. Quando si inventa così si sceglie di…”

L'ex giocatore nerazzurro ha detto la sua sull'episodio che ha caratterizzato il finale della gara vinta 1-0 dal Milan contro la Lazio a San SIro
Eva A. Provenzano
Lele Adaniè intervenuto sul suo profilo Instagram per commentare quanto successo ieri nella partita tra il Milan e la Lazio, finita 1-0 (rete di Leao) per i rossoneri e caratterizzata da un episodio dubbio nel finale per un fallo di mano di Pavlovic e conseguente rigore non assegnato ai biancocelesti dopo la chiamata al VAR dell'arbitro Collu.

"Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro", ha scritto l'ex giocatore. E ha aggiunto: "1. Il Milan ha meritato di vincere. 2. Per me non è mai rigore".

"3. Quando si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si sceglie di tradire il proprio mestiere. E si perde totalmente la credibilità che era già pari allo zero o poco più. Arrivato al capolinea", ha concluso.

