Il capitano nerazzurro contento dei tre punti conquistati all'Olimpico contro la formazione di Gasperini che era la capolista insieme al Napoli
Eva A. Provenzano
È tornato a Milano dalla lunga trasferta con l'Argentina, ma nonostante il fuso orario, un solo allenamento e un raffreddore forte - come ha raccontato Chivu - non si è tirato indietro ed era puntualmente in campo da titolare nella gara contro la Roma. Non ha segnato Lautaro Martinez ma l'Inter ha vinto uno a zero all'Olimpico la prima di trasferte impegnative e il capitano nerazzurro si è complimentato soprattutto con la sua squadra.

Lo ha fatto in un post sui social, sul suo profilo Instagram, nel quale ha elogiato la prova di forza della squadra che non è riuscita a chiudere la partita nonostante un primo tempo stradominato e si è ritrovata nel secondo tempo a doversi difendere con coraggio dal tentativo di rimonta degli avversari.

Così il giocatore argentino ha scritto: "Che gruppo, che spirito di sacrificio, grande vittoria di squadra". Una squadra che a quanto pare lo prende ad esempio. Sotto al post immancabile il commento di Thuram, un cuoricino di ringraziamento per i tre punti: lui è infortunato e nel mirino ha il Napoli. Ma i suoi compagni stanno cercando di non far sentire la sua mancanza.

