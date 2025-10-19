Il capitano nerazzurro contento dei tre punti conquistati all'Olimpico contro la formazione di Gasperini che era la capolista insieme al Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 00:37)

È tornato a Milano dalla lunga trasferta con l'Argentina, ma nonostante il fuso orario, un solo allenamento e un raffreddore forte - come ha raccontato Chivu - non si è tirato indietro ed era puntualmente in campo da titolare nella gara contro la Roma. Non ha segnato Lautaro Martinez ma l'Inter ha vinto uno a zero all'Olimpico la prima di trasferte impegnative e il capitano nerazzurro si è complimentato soprattutto con la sua squadra.

Lo ha fatto in un post sui social, sul suo profilo Instagram, nel quale ha elogiato la prova di forza della squadra che non è riuscita a chiudere la partita nonostante un primo tempo stradominato e si è ritrovata nel secondo tempo a doversi difendere con coraggio dal tentativo di rimonta degli avversari.

Così il giocatore argentino ha scritto: "Che gruppo, che spirito di sacrificio, grande vittoria di squadra". Una squadra che a quanto pare lo prende ad esempio. Sotto al post immancabile il commento di Thuram, un cuoricino di ringraziamento per i tre punti: lui è infortunato e nel mirino ha il Napoli. Ma i suoi compagni stanno cercando di non far sentire la sua mancanza.