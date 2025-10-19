Il calciatore francese ha festeggiato la vittoria contro i giallorossi insieme ai compagni: è infortunato e non è a disposizione ma li ha raggiunti nella capitale

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 01:21)

Non poteva essere della partita. Si è fatto male nella gara di Champions contro lo Slavia Praga, ha saltato già la gara contro la Cremonese e non è partito per la pausa delle Nazionali. Thuram non era a disposizione neanche all'Olimpico - potrebbe rientrare col Napoli - ma a Roma ci è andato lo stesso. Ha raggiunto i compagni in un secondo momento e con loro si è goduto da vicino la vittoria contro la squadra di Gasperini.

Getty Images

L'Inter ha postato le foto del giocatore nerazzurro che alla fine della partita è sceso sul terreno di gioco a festeggiare insieme ai suoi compagni i tre punti fatti. Una pacca sul cuore di Dimarco e sorrisi giganteschi per il francese che ha scherzato con Pio Esposito.

L'attaccante che lo ha sostituito accanto a Lautaro questa sera è stato Bonny che ha segnato il gol della vittoria. Mentre il bomber italiano è entrato in un secondo momento in campo e ha avuto un impatto importantissimo sulla gara nel momento più delicato, quando c'era da fare a botte là davanti per tenere alta la squadra il più possibile e difendere il risultato e la testa della classifica.