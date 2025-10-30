FC Inter 1908
Inter-Fiorentina, Thuram in tribuna rimane folgorato dal gol di Sucic

Il calciatore nerazzurro è infortunato e ha seguito la gara dagli spalti di San Siro che ha assistito ad una rete bellissima firmata dal croato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

L'Inter lo sta aspettando. Si è fatto male contro lo Slavia Praga in Champions e i tempi di recupero dall'infortunio si sono allungati. Marcus Thuram era a San Siro, in tribuna, per assistere alla partita della sua squadra contro la Fiorentina. Un tre a zero che ha commentato sui social con i suoi follower. Ha taggatoCalhanoglusul gol dell'uno a zero, arrivato dalla distanza e che ha aperto le marcature. "Boom", ha scritto, con l'emoticon della dinamite. Il tiro di Calha è stata una bomba, non ci piove.

Ma se fosse possibile fare ancora meglio, il due a zero è stato una perla rara. Thuram è rimasto scioccato dal gol di Sucic: primo in nerazzurro per il croato, festeggiatissimo in campo dai compagni che lo hanno sotterrato sotto una bolgia di entusiasmo ed esultanze. Marcus sotto choc in tribuna: ha postato le foto del gol con le faccine stupite, come a dire: "Ehi, amico, ma che gol hai fatto?".

