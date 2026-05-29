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fcinter1908 social Allegri va al Napoli, Palmeri: “Praticamente l’Inter è l’unica squadra che ha…”
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Allegri va al Napoli, Palmeri: “Praticamente l’Inter è l’unica squadra che ha…”
Come confermato dallo stesso Marotta, i nerazzurri avevano provato a sondare la pista Allegri, che ha poi scelto di tornare alla Juve
E' ormai chiusa tra il Napoli e Massimiliano Allegri: il tecnico toscano approda sulla panchina azzurra e sarà il successore di Antonio Conte, proprio come successo alla Juventus.
Possibilità anche per l'Inter nel 2021, con l'addio del tecnico leccese: come confermato dallo stesso Marotta, i nerazzurri avevano provato a sondare la pista Allegri, che ha poi scelto di tornare alla Juve.
Ecco quindi che "praticamente l’Inter è l’unica squadra che ha interrotto la sequenza “Allegri prende squadra da Conte”", il dato riportato da Tancredi Palmeri su X.
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