Come confermato dallo stesso Marotta, i nerazzurri avevano provato a sondare la pista Allegri, che ha poi scelto di tornare alla Juve

E' ormai chiusa tra il Napoli e Massimiliano Allegri: il tecnico toscano approda sulla panchina azzurra e sarà il successore di Antonio Conte, proprio come successo alla Juventus.