Adani, Ventola e Cassano torneranno a breve con numerose novità nel loro format: i dettagli nell'articolo per QN di Gabriele Parpiglia
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L'attesa sta per finire, Viva el Futbol è pronto a ripartire con una nuova stagione ricca di novità. Lo scrive Gabriele Parpiglia su QN, raccontando di una cena del trio Adani, Cassano e Ventola a Genova durante la quale è stato dato il via libero definitivo. "Non si vedevano da tre mesi e sul web già avevano decretato il funerale", ricorda il giornalista. Ma quali saranno le novità e soprattutto quando riprenderà il format? CONTINUA A LEGGERE
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