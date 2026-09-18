L'attesa sta per finire, Viva el Futbol è pronto a ripartire con una nuova stagione ricca di novità. Lo scrive Gabriele Parpiglia su QN, raccontando di una cena del trio Adani, Cassano e Ventola a Genova durante la quale è stato dato il via libero definitivo. "Non si vedevano da tre mesi e sul web già avevano decretato il funerale", ricorda il giornalista. Ma quali saranno le novità e soprattutto quando riprenderà il format? CONTINUA A LEGGERE