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Arriva un aggiornamento importante da Appiano Gentile in questi minuti. Lo riporta l'inviato di Sport Mediaset fuori dal centro sportivo nerazzurro, nel pieno della vigilia di Roma-Inter:

Getty Images

"Si è appena concluso l'allenamento ad alta intensità ad Appiano Gentile. Ora il pranzo, un po' di riposo e poi la partenza per Malpensa, con l'Inter pronta a trasferirsi a Roma in aereo. Cristian Chivu non parlerà in conferenza stampa, ha scelto la via del silenzio, mi si porta dietro due nodi: il grosso dubbio è a destra tra Luis Henrique e Diouf, mentre l'altro piccolo dubbio è a centrocampo, con Curtis Jones in vantaggio su Sucic".