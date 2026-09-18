La Procura di Monza, diretta da Claudio Gittardi, ha chiesto l’archiviazione della tranche di indagine, trasmessa nei mesi scorsi dai pm di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

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Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette “bussate” alla sala Var di Lissone in alcune partite, tra 2024 e 2025. Secondo la Procura, dagli atti dell’indagine non sono emerse condotte “di natura fraudolenta” né il “dolo” per la “alterazione” dei risultati. Si sgretola così quindi definitivamente l'inchiesta promossa dalla Procura di Milano che non ha avuto alcun effetto neanche per la Procura Federale, come emerso in queste ore.