Tancredi Palmeri torna sul caso Arbitropoli e lo fa con un ragionamento molto diretto. Il punto, per il giornalista, non è solo come sia finita l’inchiesta, ma anche cosa avrebbe potuto provocare nel pieno di una corsa scudetto molto più tirata.

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Palmeri parte infatti da un’ipotesi precisa: un’Inter avanti di appena un punto sul Napoli, con tutta la pressione mediatica dell’inchiesta ancora addosso.

Palmeri: «E se l’Inter avesse perso serenità e scudetto?»

Scrive il giornalista:

«Immagina se l’Inter fosse stata con solo un punticino di vantaggio sul Napoli, e l’inchiesta le avesse fatto perdere serenità e scudetto».

Poi aggiunge una frase destinata inevitabilmente a far discutere:

«Sicuramente il pm Ascione da grande tifoso del Napoli avrebbe potuto sentire lo scudetto un po’ suo».

Palmeri, però, chiarisce subito il senso delle sue parole. Non sta sostenendo che l’inchiesta sia stata aperta con l’obiettivo di danneggiare l’Inter o condizionare il campionato.

«L’inchiesta non era nata per questo»

La precisazione arriva subito dopo:

«Anche se va ricordato che non ha aperto un’inchiesta assolutamente per questo, ma per capire meglio se ci fossero pressioni».

Il tema sollevato da Palmeri è quindi un altro: l’effetto che un caso del genere, per esposizione mediatica e pressione esterna, avrebbe potuto avere su una squadra impegnata in una lotta punto a punto per il titolo.

Poi il riferimento all’esito dell’indagine:

«Anche se l’accusa stessa ha appena chiuso l’inchiesta stroncandola perché letteralmente basata su mere illazioni».

Ed è proprio qui che si concentra il ragionamento del giornalista. Se l’inchiesta si è chiusa senza trovare elementi sufficienti a sostenere quelle ipotesi, resta aperta la domanda su cosa sarebbe potuto succedere nel frattempo, soprattutto in un campionato deciso magari per uno o due punti.

In altre parole: che peso avrebbe potuto avere tutto quel rumore sull’Inter se la corsa scudetto fosse stata ancora più equilibrata?