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Nel corso del suo intervento su Radio Mana Mana Sport, Paolo Assogna, inviato di Sky Sport, ha parlato così verso Roma-Inter di domani sera: "L'Inter è una squadra che ogni tanto ha qualche momento di calo di tensione: è la più forte, può averlo un momento di io sono io.

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Ma poi ha talmente tanti contenuti Champions che può ribaltarla, ma gli strafalcioni visti ultimamente in difesa contro la Roma non me li aspetto perché si alza l'attenzione. La grande incognita è un mismatch che io vedo clamorosamente a favore della Roma: quello tra i portieri. La differenza tra Martinez e Svilar è enorme, planetaria".