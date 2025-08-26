"Ho sempre cercato di onorare questa maglia con impegno, sacrificio e rispetto": le parole del centrocampista passato al Torino

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 13:51)

"Cari tifosi nerazzurri è arrivato il momento di salutarci, e credetemi, non è facile trovare le parole giuste". Un post, sotto forma di lettera di Asllani, per salutare l'Inter dopo tre anni. Il club nerazzurro ha deciso di non puntare più su di lui e di cederlo al Torino. Lui ha voluto esprimere i sentimenti positivi che conserva nel cuore dopo l'esperienza interista con un post sui social e una carrellata di foto degli anni nerazzurri.

"Vestire la maglia dell’Inter è stato un sogno che custodivo fin da bambino, quando tifavo per questi colori con gli occhi pieni di ammirazione. Ogni volta che sono sceso in campo a San Siro ho sentito l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare una squadra che resterà per sempre parte di me", ha scritto ancora il centrocampista che ieri è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Torino ma non è stato convocato per la partita d'esordio dei granata in questo campionato proprio contro la squadra di Chivu.

"Ringrazio l’Inter per avermi dato la possibilità di realizzare questo sogno. Un grazie speciale ai miei compagni, che non sono stati soltanto squadra ma una vera famiglia, e a tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo percorso. Ho sempre cercato di onorare questa maglia con impegno, sacrificio e rispetto. A chi mi ha sostenuto, va tutta la mia gratitudine. Lascio Milano, ma l’Inter resterà sempre nel mio cuore: perché quando ami questi colori da bambino, non smetti mai di portarli con te. Con affetto, Kristjan", ha concluso l'ex nerazzurro.