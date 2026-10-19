Focus sul futuro di Piero Ausilio, che ha salutato l'Inter dopo un'esperienza lunghissima: il pensiero del giornalista sportivo
VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin
A Radio Sportiva si chiedono in quale società si accaserà Piero Ausilio, ex direttore sportivo dell'Inter. E un tifoso pone una domanda provocatoria: "Che cosa aspetta il Milan a fargli una proposta?" La risposta di Enzo Bucchioni non si fa attendere: CONTINUA A LEGGERE.
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