Il giornalista riporta le indiscrezioni provenienti dall’estero su un possibile assalto blaugrana da oltre 100 milioni
VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ecco come chiusi la trattativa per Lautaro"
Nuove voci di mercato dalla Spagna e dall’Argentina accostano Lautaro Martinez al Barcellona, ma dall’Inter il messaggio sarebbe chiarissimo: il capitano nerazzurro non si tocca. A riferirlo è Fabrizio Biasin, che ha riportato le indiscrezioni provenienti dall’estero accompagnandole con la posizione netta del club: CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Sky - Offerta Barcellona per Lautaro? L'Inter rifiuterà qualunque cifra. Figuriamoci se...
Mercato Inter
Sky - Inter, Stankovic può andare via in prestito: la situazione. E Luis Henrique...
Mercato Inter
Sky - Inter, con Curtis Jones mercato non chiuso: sarà toccato l’attacco se…
Mercato Inter
In Argentina: "Il Barcellona offrirà all'Inter più di 100 mln di euro per Lautaro Martinez"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti