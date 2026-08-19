Nuove voci di mercato dalla Spagna e dall’Argentina accostano Lautaro Martinez al Barcellona, ma dall’Inter il messaggio sarebbe chiarissimo: il capitano nerazzurro non si tocca. A riferirlo è Fabrizio Biasin, che ha riportato le indiscrezioni provenienti dall’estero accompagnandole con la posizione netta del club: CONTINUA A LEGGERE