Curtis Jones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per il centrocampista inglese, destinato a vestire la maglia interista nelle prossime ore.

A Sky Sport si è parlato anche di quello che potrebbe fare l'Inter sul mercato dopo Curtis Jones: in uscita, occhio alla situazione Stankovic.

Luca Marchetti, esperto di mercato, ne ha parlato così: "L'uscita di Luis Henrique, visto che la Roma sta cercando un giocatore con quelle caratteristiche, potrebbe "sovvenzionare" il mercato dell'Inter con un giocatore con caratteristiche diverse, può uscire Asllani. L'Inter, con Curtis Jones, sarebbe a posto, se ci saranno altre opportunità il club è pronto a coglierle.

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Sono arrivati Stones, Spence, arriverà Jones, ci sono stati i riscatti di Akanji e Stankovic che a questo punto magari potrebbe andare in prestito, sarebbe il settimo centrocampista dell'Inter. Vedremo se ci sarà la possibilità di intervenire davanti dopo queste cessioni, l'Inter vorrebbe un giocatore con dribbling, se dovesse nascere un'opportunità l'Inter si farebbe trovare pronta"