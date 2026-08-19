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Curtis Jones è ormai virtualmente un giocatore dell'Inter: oggi col Liverpool è stata trovata la quadra sulle cifre della sua cessione, mancano solo gli ultimi dettagli. Come riferisce Luca Marchetti a Sky Sport, "da quello che sappiamo noi nanca l'ok finale del Liverpool: c'è un accordo verbale, l'Inter attraverso questo accordo ha manifestato il suo interesse per iscritto. E' un'operazione da 30 milioni più 4-5 di bonus e forse verrà inserita una percentuale sulla futura plusvalenza.

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Sono delle piccole cose che dovranno essere definite in queste ore, manca l'ok del Liverpool perché col giocatore l'Inter stava già parlando da gennaio: i Reds hanno sempre tenuto alto il prezzo e l'Inter ha fatto un offerta molto simile alla richiesta e si aspetta che arrivi l'ok definitivo.

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C'era la consapevolezza che il giocatore sarebbe andato all'Inter e il Liverpool ha accettato di cederlo alla cifra indicata: si aspetta l'ultimo ok. E la cosa interessante che ha fatto l'Inter è non aspettare la cessione di Luis Henrique. Avevamo capito che era necessaria, invece sono arrivati segnali che Jones sarebbe stato fatto a prescindere: l'Inter sta quindi per completare la sua campagna acquisti. Se dovesse esserci lo spazio in questi ultimi giorni, verrà toccato l'attacco: quel famoso giocatore che può sparigliare le carte può essere l'opportunità da cogliere".