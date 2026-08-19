VIDEO / Inter, Lautaro, Thuram e Stones al lavoro: primo allenamento ad Appiano

In giornata è trapelata l'indiscrezione di un forte interesse del Barcellona per Lautaro Martinez, visto che i blaugrana non sono riusciti a prendere Julian Alvarez, blindato dall'Atletico Madrid.

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Intervenuto su Sky Sport, Luca Marchetti, esperto di mercato, ha spiegato la posizione dell'Inter in merito:

"In questi giorni c'è il forte interesse del Barcellona per Lautaro, addirittura a Barcellona sono convinti che il capitano dell'Inter abbia aperto alla possibilità di andare, la posizione dell'Inter è molto netta: c'è una totale chiusura di questa ipotesi.

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A quanto ci risulta non è arrivata nessuna offerta ufficiale del Barcellona, neanche una telefonata indiretta, l'Inter sa che c'è l'interesse da notizie di stampa ma qualora arrivasse un'offerta l'Inter non la prenderebbe in considerazione, il capitano non è in vendita, a prescindere, figuriamoci a 15 giorni dalla fine del mercato"