Oggi è in programma la conferenza stampa di Roberto Mancini, nuovo ct della Nazionale italiana
VIDEO FCIN1908 / Riso: "Frattesi e C. Augusto, ecco la situazione. Mancini? Io volevo..."
Torna Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, e con lui ci sarà Claudio Ranieri, nel ruolo di dt e presidente del Club Italia. È questo il nuovo corso azzurro scelto da Giovanni Malagò, dopo la scommessa su Andrea Pirlo, le polemiche, i passi indietro e il clamoroso divorzio da Maldini e Leonardo. A questo proposito Paolo Bargiggia ha pubblicato una chat privata che rivela il pensiero di Roberto Mancini. I messaggi risalgono al mese di aprile: CONTINUA A LEGGERE.
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