Sdraiato su un lettino mentre guarda l'Inter sul cellulare. La moglie dell'attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez, ha postato sui social la foto del marito che non è potuto partire con il resto della squadra nerazzurra perché è infortunato. Il capitano interista si è fatto male con il Bodo: un risentimento al soleo che lo terrà fuori almeno un mese e gli farà saltare con tutta probabilità anche il derby del week-end dell'8 marzo contro il Milan, secondo in classifica.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Agus mostra il marito Lautaro Martinez sul lettino davanti a Lecce-Inter
social
Agus mostra il marito Lautaro Martinez sul lettino davanti a Lecce-Inter
Il giocatore, che si è infortunato in CL e ne avrà per un mesetto, non ha potuto prendere parte alla gara ma ha seguito i suoi compagni da lontano
La moglie del calciatore nerazzurro si tagga in Spagna e scrive: "Sempre con te mio amore", c'è un cuore bendato che fa pensare al momento difficile per l'infortunio.
Agus immortala il giocatore sdraiato su un lettino, con una lampada rossa che punta sul suo polpaccio e il mate davanti a lui con il telefono che ha usato per vedere la partita dei suoi compagni a Lecce. Una vittoria per due a zero che fa tirare un sospiro di sollievo anche a lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA