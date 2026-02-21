Agus mostra il marito Lautaro Martinez sul lettino davanti a Lecce-Inter

Il giocatore, che si è infortunato in CL e ne avrà per un mesetto, non ha potuto prendere parte alla gara ma ha seguito i suoi compagni da lontano

Sdraiato su un lettino mentre guarda l'Inter sul cellulare. La moglie dell'attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez, ha postato sui social la foto del marito che non è potuto partire con il resto della squadra nerazzurra perché è infortunato. Il capitano interista si è fatto male con il Bodo: un risentimento al soleo che lo terrà fuori almeno un mese e gli farà saltare con tutta probabilità anche il derby del week-end dell'8 marzo contro il Milan, secondo in classifica.