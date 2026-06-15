L’ex difensore e campione del mondo è finito al centro del dibattito dopo le sue dichiarazioni su Gianni Infantino e sul Mondiale

Redazione1908 15 giugno - 18:36

La polemica attorno alle parole di Fulvio Collovati continua a far discutere, ben oltre il tema calcistico da cui era partita.

L’ex difensore e campione del mondo è finito al centro del dibattito dopo le sue dichiarazioni su Gianni Infantino e sulle squadre presenti al Mondiale. Parole dure, che hanno acceso il confronto sul format allargato della competizione e sul livello tecnico di alcune nazionali partecipanti.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

“Si vergogni, Infantino. Prima fa l’amico dei calciatori italiani, poi sferra questi colpi bassi".

È stato chiarito che scherzava, quando ha detto che “forse con 64 squadre l’Italia si qualificherebbe. E potremmo arrivare a 128 per vedere se ci riesce”.

"Gli scherzi che non fanno ridere non sono scherzi. Visto che ha la cittadinanza svizzera, la prossima volta scherzasse con gli svizzeri".

Il numero uno della Fifa ha raccontato più volte di avere sempre tifato Italia, fin da bambino.

“Lo dimostri risparmiandosi le frecciatine, che non fanno bene a nessuno e non servono niente. Se vuole criticare il calcio italiano, lo faccia in modo aperto. La vera burla, semmai, è il Mondiale a 48 squadre, con dentro nazionali che non giocano a calcio”.

Cosa non le piace della formula?

“Il format è solo business. Ho commentato Messico-Sudafrica in radio, e nel Sudafrica potrei giocare anche io alla mia età. Domenica commenterò Germania-Curacao e mi aspetto una situazione simile”.

La risposta di Alessandro Alciato sui social — Ma a far discutere, nelle ore successive, è stato anche un altro aspetto legato alla figura di Collovati. Il giornalista Alessandro Alciato, su X, ha ricordato una vecchia frase attribuita all’ex calciatore, riportandola come esempio di un pensiero ritenuto inaccettabile.

"Collovati, quello che disse in tv: ‘Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo", il passaggio rilanciato da Alciato.