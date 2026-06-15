fcinter1908 pronostici Argentina-Algeria, focus su Lautaro Martinez: confronto quote e migliori opportunità

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Argentina-Algeria, focus su Lautaro Martinez: confronto quote e migliori opportunità

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I bookmaker puntano su Lautaro Martinez come possibile protagonista della sfida tra Argentina e Algeria.
Giovanni Montopoli Direttore 

Arriva il debutto per l’Argentina campione del mondo nel Mondiale 2026 che vedrà l'albiceleste affrontare l’Algeria nella prima giornata del Gruppo J, gara che sulla carta vede nettamente favorita la squadra di Scaloni ma che nasconde diverse insidie. La selezione argentina punta a iniziare con il piede giusto la kermesse del 2026, mentre gli africani arrivano negli Stati Uniti con l’obiettivo di sorprendere una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo.

Argentina-Algeria, marcatore Lautaro Martinez

COMPARAZIONE QUOTE ARGENTINA ALGERIA MARCATORE LAUTARO MARTINEZ
2.20
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2.00
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2.22
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2.23
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Lautaro Martinez si candida a essere uno dei protagonisti della sfida tra Argentina e Algeria, con i bookies che vedono il capitano dell'Inter tra i marcatori più probabili dell'incontro. Analizzando le quote proposte dai principali operatori emergono differenze contenute ma significative: la valutazione più alta arriva da Marathonbet, che offre il gol del "Toro" a quota 2.23, davanti a Betsson a 2.22 e StarVegas a 2.20. Più prudente invece BetFlag, che si ferma a quota 2.00.

Argentina-Algeria, doppietta Lautaro Martinez

COMPARAZIONE QUOTE ARGENTINA ALGERIA DOPPIETTA LAUTARO MARTINEZ
7.00
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4.75
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7.00
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5.75
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Per chi cerca una giocata più ambiziosa, il mercato dedicato alla doppietta di Lautaro Martinez offre quote decisamente più elevate. Le migliori valutazioni arrivano da StarVegas e Marathonbet, entrambe a quota 7.00, seguite da Stake a 5.75, mentre BetFlag si mantiene più prudente con una quota di 4.75.

Argentina-Algeria, dove vederla in tv

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La partita tra Argentina e Algeria, in programma mercoledì 17 giugno alle 3:00 (ora italiana) all'Arrowhead Stadium di Kansas City, sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali 2026. L'incontro sarà visibile su smart TV e in streaming tramite l'app ufficiale disponibile per PC, smartphone e tablet. La partita non sarà invece trasmessa in chiaro dalla Rai, poiché non rientra tra le 35 gare selezionate dall'emittente pubblica tra le 104 partite complessive previste nel torneo.

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