Argentina-Algeria, focus su Lautaro Martinez: confronto quote e migliori opportunità

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Argentina-Algeria, dove vederla in tv

La partita tra Argentina e Algeria, in programma mercoledì 17 giugno alle 3:00 (ora italiana) all'Arrowhead Stadium di Kansas City, sarà trasmessa in diretta da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite dei Mondiali 2026. L'incontro sarà visibile su smart TV e in streaming tramite l'app ufficiale disponibile per PC, smartphone e tablet. La partita non sarà invece trasmessa in chiaro dalla Rai, poiché non rientra tra le 35 gare selezionate dall'emittente pubblica tra le 104 partite complessive previste nel torneo.