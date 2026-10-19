GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

A Radio Sportiva sono tanti gli ascoltatori che hanno puntato il dito contro il Var non intervenuto in Bologna-Inter in occasione del contatto su Thuram. Si fatica a comprendere la direzione di Orsato, soprattutto quando su alcuni campi (quello del Milan, per esempio) il Var è invece giustamente intervenuto. Fabrizio Biasin ha una teoria, che ha spiegato in diretta radio: CONTINUA A LEGGERE.