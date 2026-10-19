Il giornalista sportivo ha parlato del non utilizzo del Var in Bologna-Inter e dei problemi difensivi dei nerazzurri
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A Radio Sportiva sono tanti gli ascoltatori che hanno puntato il dito contro il Var non intervenuto in Bologna-Inter in occasione del contatto su Thuram. Si fatica a comprendere la direzione di Orsato, soprattutto quando su alcuni campi (quello del Milan, per esempio) il Var è invece giustamente intervenuto. Fabrizio Biasin ha una teoria, che ha spiegato in diretta radio: CONTINUA A LEGGERE.
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