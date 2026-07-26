Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista, su Andy Diouf dopo la doppietta di oggi in amichevole contro il Karlsruher
VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."
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"Non bastano due gol in un test pre campionato per stabilire se un giocatore è adatto a ricoprire un ruolo così delicato, ma sono sufficienti per dire che ha doti e caratteristiche che a questa Inter servono al 100%".
Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista, su Andy Diouf dopo la doppietta di oggi in amichevole contro il Karlsruher: il francese sta convincendo sempre di più nel ruolo di esterno destro.
Chivu: “Diouf? Ho questa pazza idea di farlo diventare quinto”.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 26, 2026
Non bastano due gol in un test pre campionato per stabilire se un giocatore è adatto a ricoprire un ruolo così delicato, ma sono sufficienti per dire che ha doti e caratteristiche che a questa Inter servono al 100% pic.twitter.com/zdRF7qwyk6
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