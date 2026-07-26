Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista, su Andy Diouf dopo la doppietta di oggi in amichevole contro il Karlsruher

Marco Astori
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VIDEO FCIN1908 / Diouf: "Nuovo ruolo? Serve tempo. Gol? Provo quel tiro. Con Pavard..."

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"Non bastano due gol in un test pre campionato per stabilire se un giocatore è adatto a ricoprire un ruolo così delicato, ma sono sufficienti per dire che ha doti e caratteristiche che a questa Inter servono al 100%".

Karlsruher SC v FC Internazionale - Pre-Season Friendly
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Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista, su Andy Diouf dopo la doppietta di oggi in amichevole contro il Karlsruher: il francese sta convincendo sempre di più nel ruolo di esterno destro.

FC Internazionale Depart From Training Camp

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