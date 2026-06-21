Biasin: “Dumfries, giocatore straordinario. Per quattro semplici motivi”

L'olandese si sta mettendo in mostra anche ai Mondiali e tanti tifosi nerazzurri già lo rimpiangono

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 17:32)

Ai Mondiali in tanti lo stanno scoprendo e parlano di un affare per il Real Madrid. Non è certo stato un affare per l'Inter venderlo a 20 mln, i soldi della clausola, ma era un rischio calcolato per non perderlo a costo zero quando c'era da rinnovare il suo contratto. Evidentemente Denzel Dumfries sapeva che prima o poi sarebbe arrivato un grande club alla sua porta.

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E dopo essere stato in un club importante come l'Inter approdare al club madrileno è per lui un salto di qualità evidente e irrinunciabile. Gli interisti hanno dovuto lasciarlo andare e c'è già chi lo rimpiange anche se il club nerazzurro sta provando a sostituirlo con la giovane promessa, Palestra.

Anche quando l'esterno è arrivato a Milano in pochi sapevano cosa poteva essere per la squadra che aveva visto andare via Hakimi, un altro specialista della fascia destra. Eppure Denzel è riuscito a mano a mano a conquistarsi la stima del popolo interista, ne è diventato un idolo e ora costa vederlo andare via.

Biasin ha parlato proprio di lui in un post sui social e ha dato quattro motivi per definirlo giocatore straordinario. E aumentare i rimpianti degli interisti.

"Denzel Dumfries: 11 gol e 24 assist con la nazionale olandese. Giocatore straordinario. Per la sua costante crescita in campo, per il suo atteggiamento, per come si è comportato con l’Inter, per la chiarezza che ha sempre avuto con tutti", ha scritto del giocatore il giornalista.