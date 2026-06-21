Il giocatore nerazzurro sta per approdare al Real Madrid (che pagherà 20 mln per la clausola rescissoria sul suo contratto) e i media spagnoli stanno attentamente osservando il suo Mondiale

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 12:16)

Ai tifosi dell'Inter forse è meglio non ricordarlo perché sanno benissimo come Denzel Dumfries può essere determinante. Lo sanno perché, causa infortunio, è mancato per metà stagione in pratica e si è visto e sentito. Ora che sta per approdare al Real Madrid, dove sarà allenato da Mourinho, la stampa spagnola lo osserva. E ieri sera, dopo la vittoria dell'Olanda contro la Svezia e due assist serviti dall'interisti è arrivata la recensione positiva di AS.

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Il quotidiano spagnolo ha evidenziato la prova dell'olandese e con poche parole ha descritto l'entusiasmo per il suo arrivo al club della capitale. "Dumfries ha mostrato al mondo chi è veramente e i tifosi del Real Madrid sono in delirio. Quello che ha fatto contro la Svezia è stato straordinario", commentando un video con le immagini della partita.

"Il terzino destro ha fornito due assist fantastici contro la Svezia e ha mostrato tutto ciò di cui è capace", ha scritto ancora lo stesso giornale.

(Fonte: AS)