Aleksandar Stankovic ha la ferma intenzione di restare all'Inter, nonostante l'interesse di tanti club. Ne ha parlato Fabrizio Biasin su X
VIDEO / Guarro: "Se esce Luis Henrique Inter su un attaccante tipo..."
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Aleksandar Stankovic ha la ferma intenzione di restare all'Inter, nonostante l'interesse di tanti club. Ne ha parlato Fabrizio Biasin su X:
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