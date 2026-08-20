Aleksandar Stankovic ha la ferma intenzione di restare all'Inter, nonostante l'interesse di tanti club. Ne ha parlato Fabrizio Biasin su X

Marco Macca
Inter, cosa succede se esce Luis Henrique

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Aleksandar Stankovic ha la ferma intenzione di restare all'Inter, nonostante l'interesse di tanti club. Ne ha parlato Fabrizio Biasin su X:

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