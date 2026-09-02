Piero Ausilio lascia subito l'Inter, con effetto immediato come trapelato in queste ultimissime ore. Lo conferma anche l'edizione online della Gazzetta dello Sport, che aggiunge ulteriori dettagli sulla situazione.

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"Il direttore sportivo sta firmando in questi minuti la risoluzione consensuale del suo contratto che sarebbe scaduto nel giugno 2027. Dopo 28 anni, si chiude così il rapporto tra il dirigente milanese e la società nerazzurra. Alla base della separazione, che si consuma subito dopo la conclusione del mercato, il mancato accordo sul rinnovo contrattuale: Ausilio chiedeva un prolungamento di tre anni (o 1+2) mentre dal club ha ricevuto una proposta annuale. Il divorzio avviene comunque senza strappi.

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Nella posizione di direttore sportivo l'Inter dovrebbe promuovere Dario Baccin", si legge.