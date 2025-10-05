Migliore in campo della gara contro la Cremonese, il giocatore ha segnato un gol e fornito tre assist e ha sostituito alla grande il compagno infortunato

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 22:46)

Il suo sorriso a bordo campo era chiaro. I suoi compagni hanno battuto la Cremonese senza di lui e Thuramsi è mostrato felice. Sicuramente dispiaciuto di non esserci per l'infortunio rimediato in Champions League contro lo Sparta Praga, il calciatore francese ha visto il suo sostituto, Bonny, all'esordio da titolare fornire tre assist e fare un gol e ha meritato così il premio di miglior in campo.

Glielo ha consegnato capitan Lautaroche aveva ispirato dopo qualche minuto dal fischio d'inizio. Marcus dalla tribuna dietro alla panchina ha visto tutto e ha festeggiato con i compagni con larghi sorrisi, poi sui social ha scherzato sui social del club nerazzurro sul quale erano spuntate le sue foto a bordo campo. Gli è mancato esserci ma era felice per il suo compagno.

Così oggi, quando Bonny ha pubblicato due cuori nerazzurri e le foto della partita, il francese ha ricondiviso il suo post tra le sue storie. Un batti cinque di chi sa che nonostante l'infortunio può respirare, c'è chi lavora al posto suo.