L’Inter: “Thuram in modalità fans questa sera”. Il francese è ‘disperato’

Il francese si è fatto male in Champions e non era a disposizione contro la Cremonese, così ha assistito da bordo campo alla partita

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 22:46)

"Un po' dispiaciuto per il suo infortunio ma felice per la vittoria dell'Inter. Thuram in modalità fan questa sera", ha scritto l'Inter sul suo profilo Instagram e ha pubblicato il mega sorriso del giocatore che ha assistito dalla tribuna vicino alla panchina alla partita contro la Cremonese. Dalla risposta data sotto al post, tante faccine disperate con le lacrime, il francese avrebbe preferito partecipare alla gara e chissà magari segnare pure lui come hanno fatto Lautaro e Bonny che lo ha sostituito.

Il giocatore francese, cinque gol e due assist in sette presenze totali tra campionato e Champions League, si è fatto male nella gara contro lo Slavia Praga e gli esami svolti in settimana hanno messo in evidenza un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Per questo non era a disposizione nella gara contro la formazione di Davide Nicola e non partirà con la Nazionale francese in questa pausa per le Nazionali.

Resterà ad Appiano per sottoporsi al programma pensato per lui dallo staff medico nerazzurro. Intanto può comunque sorridere perché anche chi ha dovuto sostituirlo si è fatto trovare pronto. Sui social ha esultato con 4 bombe pubblicate tra le sue stories: i quattro gol dei suoi compagni che gli danno il tempo di recuperare.