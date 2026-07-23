Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Sportiva per parlare dei temi più attuali del nostro calcio. Il giornalista è stato chiamato a rispondere nel merito delle scelte di Scaloni, ct dell'Argentina. Il tifoso ha definito un "suicidio" il fatto di non aver fatto giocare Lautaro e di aver tenuto in campo Messi. Aggiungendo agli interrogativi anche la non convocazione di Dybala. Ecco cosa ne pensa Enzo Bucchioni: CONTINUA A LEGGERE.