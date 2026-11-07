Focus su Inter-Como: come ci arrivano le squadre di Chivu e Fabregas

Redazione1908
Fabregas Chivu

INTER-COMO LA PARTITA GIUSTA PER MANDARE UN SEGNALE. FABREGAS VINCE SEMPRE, CHIVU NON VINCE MAI

Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di Inter-Como e di come ci arrivano le due squadre. Da una parte un Como esaltato per l'impresa record in Champions, dall'altra un'Inter che ha ritrovato la vittoria con il Feyenoord e che deve spazzare via le ultime scorie del derby perso: CONTINUA A LEGGERE.

Bucciantini

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