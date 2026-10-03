"Questa Nazionale ha davvero bisogno di Barella? Non è meglio Fagioli?" La domanda posta in onda a Microfono aperto, sulle frequenze di Radio Sportiva, è di un tifoso. A questo interrogativo ha risposto Marco Bucciantini, mettendo subito in chiaro una cosa: CONTINUA A LEGGERE.
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