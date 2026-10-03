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Presente al Festival di Trento, Daniele Orsato, responsabile degli arbitri di Serie A e B, ha parlato anche della nuova linea arbitrale:

"Noi vogliamo portare a fischiare i falli perché i falli vanno fischiati ma non fischiare i contatti. Ovvio che in questa linea ci sono dei danni collaterali, cioè il perdersi qualche fallo. Se da una parte guadagniamo nella fluidità del gioco nel non fischiare i contatti, dall'altra parte perdiamo qualche fallo. Adesso che abbiamo dato la linea ai nostri arbitri, dobbiamo lavorare per non perdere i falli"

Quale norma ha avuto il maggior impatto nel ridurre le perdite di tempo?

"Assolutamente il fatto che il giocatore infortunato debba uscire dal terreno di gioco. Non faccio nomi ma è capitato che in alcune partite l'allenatore è entrato un metro in campo e ha tirato su il suo giocatore. Oggi il giocatore sa che se l'arbitro interrompe il gioco perché chiedergli se ha bisogno di aiuto, allora deve uscire. Giocare in dieci per un minuto è dura, c'è il rischio di prendere gol. Questa introduzione dell'IFAB ha smosso il gioco e l'ha reso più veloce. I miei arbitri sono stanchi da morire, oltre alla corsa c'è anche il conteggio dei secondi. Sto cercando di convincere che quello che studiamo nei raduni porta loro benefici, loro diventano più bravi. Sto cercando di convincerli di scommettere su se stessi ma un arbitro non può arbitrare a grandissimi livelli se non è atleticamente preparato"

Getty Images

Il ruolo dell'arbitro

"Non voglio arbitri protagonisti dello spettacolo. Ero in tribuna a visionare Massa in Roma-Inter ed è scomparso in campo. Al termine della partita, ci sono video che mostrano che lui si complimenta con le squadre e i giocatori con lui. Io uscivo nel pubblico tra i tifosi e nessuno parlava dell'arbitro. L'arbitro porta un servizio, non deve essere protagonista, deve essere pronto ad intervenire, capire di calcio ed essere allenato. L'arbitro deve correre e fischiare"